FC Barcelona: ter Stegen bei Barca abgefeiert - folgt nun die Wachablösung im DFB-Team?

Und was sagte der Hochgelobte zu seinen Heldentaten? „Wir bereiten uns auf alles vor. Was du siehst und studierst, ist nicht immer das, was am Ende dann auch eintritt. Letztlich ist es Glück, das heute auf unserer Seite war. Was zählt, ist, dass wir im Finale stehen. Ich hätte in der Partie aber gerne weniger Arbeit gehabt“, so ter Stegen.