"Höllische Nacht": Presse zerpflückt Benzema nach Real-Pleite im Clásico gegen Barca

Benzema „wieder einmal unsichtbar, gar nichts“ titelte die madrilenische AS , Real Total sprach von einem „unsichtbaren“ französischen Superstar. Goal bezeichnete Benzemas Leistung als „seine vielleicht zahnloseste Vorstellung der Saison“, die in einer „höllischen Nacht“ für Reals Gallionsfigur mündete.

Benzema in der Formkrise

Benzema sei meilenweit entfernt von der glänzenden Version, die ihm den Ballon d‘Or eingebracht hätte, so die AS weiter.

Benzemas Quote stimmt

Die Real-Anhänger warten in dieser Saison noch auf die ganz große Benzema-Show, brachte es der Kapitän der Königlichen auch verletzungsbedingt erst auf 14 Torbeteiligungen in La Liga und vier in der Champions League.

Vergleicht man Benzemas Bilanz mit vergangener Saison in der spanischen Eliteliga, hatte der 35-Jährige zum selben Zeitpunkt die doppelte Anzahl an Toren und Assists beigesteuert. Benzemas Quote zeugt immer noch von Klasse, Weltklasse-Spieler zeichnen aber Weltklasse-Leistungen in entscheidenden Spielen wie dem Clásico aus.