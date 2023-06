Real Madrid: Emotionaler Abschied von Karim Benzema

Ein emotionaler Abschied in der spanischen Hauptstadt.

Seit Sonntag stand fest: Karim Benzema verlässt Real Madrid. Der 35-Jährige geht allerdings nicht, bevor er nicht einen gebührenden Abschied bekommen hat. Der Verein ehrte die Real-Legende in der Basketballhalle der Ciudad Real Madrid.

Real-Präsident Florentino Perez, Trainer Carlo Ancelotti, Stars wie Raul und Roberto Carlos sowie seine Mitspieler Luka Modric, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez und Thibaut Courtois verabschiedeten den Franzosen vor all seinen gewonnenen Trophäen.

„Ist der beste Klub der Welt“

„Es ist schwierig, mit so vielen Emotionen zu reden. Ich will Real Madrid Danke sagen, meinen Mitspielern“, begrüßte Benzema die Menge. „Ich hatte das Glück, meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Danke an den Präsidenten, der vor langer Zeit – ich war 21 Jahre alt – zu mir nach Hause kam. Als ich dich sah, sagte ich: ‚Das ist der Mann, der ‚Zizou‘ und Ronaldo geholt hat und der mich jetzt in seiner Mannschaft haben will.‘“

Es werde Real Madrid „nie vergessen, denn das ist unmöglich. Es ist der beste Klub der Welt, der Geschichte. Heute ist es der Moment, um zu gehen.“

Ganz persönliche Worte richtete der Stürmer an seinen Trainer Ancelotti: „Danke an den Trainer, der mir von Anfang an immer viel vertraut hat. Das werde ich nie vergessen. Er ist ein Top-Trainer, ich habe viel von dir gelernt. Von daher: Danke für alles.“

Er könne nicht so viel sagen, erklärte Benzema, „denn es ist ein etwas trauriger Tag. Ich verlasse diesen Klub, das tut mir weh.“

Eigentlich sei sein Traum gewesen, seine Karriere bei Real zu beenden. Aber: „Das Leben gibt einem aber manchmal andere Möglichkeiten. Ich habe das mit meiner Familie entschieden. Real Madrid wird auch immer wie meine Familie sein, ich werde die Spiele immer anschauen.“

Real-Präsident verwechselt Modric mit Doncic

Präsident Perez richtete ebenfalls emotionale Worte an die Real-Legende: „Heute ist es ein sehr schwieriger Tag für mich. Es kommen Erinnerungen der letzten 14 Jahre hoch. Vor 14 Jahren begann eine Etappe, die für den Madridismo mit Hoffnungen verbunden war. Seit der Mitteilung des Abschieds von Karim Benzema am Sonntag habe ich eine große Trauer vernommen – nicht nur bei den Madridistas, sondern bei allen Fußballfans.“

Ein kleiner Fehler unterlief dem Präsidenten bei seiner Rede allerdings. Als er grade dabei war, alle Spieler aufzuzählen, die zu der Zeremonie erschienen waren, verwechselte er Fußballer Luka Modric mit NBA-Spieler Luka Doncic. Er verbesserte sich zwar sofort, der kleine Fauxpas sorgte im Saal trotzdem für einen Lacher.