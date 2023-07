"Bellingham ist eine Rakete": Presse feiert Ex-BVB-Star nach "Kunstwerk"-Tor

Jude Bellingham hat sein erstes Tor für Real Madrid geschossen. Der englische Superstar verzückte die spanischen Medien beim 2:0-Testspielerfolg gegen Manchester United nicht nur mit einem genialen Lupfer. Der Neuzugang hat sich bei den Königlichen in rasender Geschwindigkeit in den Vordergrund gespielt.

„Hier regiert Bellingham“, titelte die as in Spanien nach dem Sieg gegen die Red Devils in Texas, bei dem Bellingham in den ersten 45 Minuten zum Einsatz gekommen war - und in Rekordzeit zu überzeugen wusste.