Fliegt Xavi plötzlich raus? Helle Aufregung um den FC Barcelona!

Mehrere spanische Medien berichten übereinstimmend, dass sich der Coach den Zorn der Bosse um Klub-Präsident Joan Laporta zugezogen hat. So berichtet die as , dass der Barca-Chef bereits grünes Licht für die Suche nach einem neuen Trainer gegeben habe. Ähnlich schreibt es das Barcelona-nahe Blatt Mundo Deportivo .

So brachte Xavi die Barca-Bosse gegen sich auf

Was die Barca-Oberen so in Rage gebracht hat? Es waren wohl die ehrlichen Worte Xavis auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Anders als Laporta, der öffentlich sehr gerne von kommenden Heldentaten des Teams spricht, klang der ehemalige Weltklassespieler dabei eher pessimistisch.