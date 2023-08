FC Barcelona: Deutsches Riesen-Talent glänzt bei Debüt

Das deutsche Top-Talent wurde am Dienstagabend für das Vorbereitungsspiel der Reservemannschaft gegen Lleida Esportiu direkt in die Startelf beordert. Diese Chance wusste der 16 Jahre alte Offensivspieler zu nutzen und stellte beim 3:0-Sieg von Barcelona Atlètic direkt sein Können unter Beweis.

Nach 17 Minuten führte eine Balleroberung von Darvich zum ersten Treffer für Barca, als Juanda Fuentes die anschließende Kombination per Kopf im Tor vollendete.

Darvich direkt an Barca-Toren beteiligt

Zwölf Minuten später spielte Darvich einen cleveren Pass auf Lucas Román, der zwar im ersten Versuch am gegnerischen Torhüter scheiterte, dann aber im Nachfassen das 2:0 erzielte.

Für Barcelona Atlètic war es der dritte Sieg in Folge in der Vorbereitung auf die neue Saison. Darvich, dessen Abgang aus Freiburg vor einer Woche für mächtig Aufsehen sorgte , hatte im Juni die deutsche U17 mit starken Leistungen zum EM-Titel geführt .

In Freiburg sollte er in der neuen Saison für die U23 in der 3. Liga spielen und ins Bundesliga-Team hineinschnuppern. Allerdings buhlten zahlreiche Top-Klubs um die Gunst des offensiven Mittelfeldspielers.