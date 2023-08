"Lewandowski erreicht Ende seiner Ära" - Prognose von England-Ikone

Robert Lewandowski galt in seiner Zeit beim FC Bayern München als bester Stürmer der Welt. Er schoss in der Bundesliga nicht nur fünf Tore in zehn Minuten gegen den VfL Wolfsburg, sondern brach mit 41 Saisontoren auch den ewigen Torrekord von Bayern-Legende Gerd Müller.

Mit dem FC Bayern gewann der Pole alle Titel, die ein Verein auf Klubebene überhaupt gewinnen kann. Und auch auf persönlicher Ebene sammelte der 34-Jährige Trophäen. Er wurde unter anderem zweimal FIFA-Weltfußballer (2020, 2021) einmal Europas Fußballer des Jahres (2020) und erhielt zweimal den Golden Foot als erfolgreichster europäischer Torjäger einer Saison (2021, 2022).

Fußball-Ikone Gary Lineker behauptete in der Sport Bild nun allerdings: „Wenn wir von Neunern reden, erreicht Lewandowski so langsam das Ende seiner Ära. Er war einige Jahre lang die beste Neun.“

Der ehemalige Barca-Star betonte: „Harry Kane gehört ganz oben dazu und natürlich jetzt auch Haaland. Cristiano Ronaldo dürfen wir auch nicht vergessen, seit er von links mehr ins Zen­trum gerückt ist. Kylian Mbappé spielt ja eher links. Aber wenn Sie mich fragen, welchen Spieler ich am liebsten in meinem Team haben will, ist es Mbappé. Er ist das komplette Paket, herausragend!“

Großer Anteil an deutlicher Meisterschaft

In der abgelaufenen Saison hatte Lewandowski, der im Sommer 2022 für 45 Millionen Euro von München zum FC Barcelona gewechselt war, mit 23 Toren in 34 Spielen einen großen Anteil an der deutlichen Meisterschaft - es waren zehn Punkten Abstand auf Real Madrid und elf Punkte Abstand auf Atlético Madrid.

Gary Lineker spielte unter anderem bei Tottenham Hotspur und dem FC Barcelona

Am kommenden Sonntag muss Barcelona am ersten Spieltag der neuen Saison auswärts beim FC Getafe ran. Für die Blaugranas beginnt ab dem Moment an die Mission Titelverteidigung.