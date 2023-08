Zurück in die Champions League! Piqués Plan mit einer Barca-Legende

Wie die Marca berichtet, will Piqué seinen Kumpel, mit dem er einst beim FC Barcelona ein herausragendes Innenverteidiger-Duo gebildet hatte, für den FC Andorra gewinnen. Beim spanischen Zweitligisten ist Piqué Präsident und Mehrheitseigner.

Geht Puyol zu Piqué nach Andorra?

Bei Andorra könnte Puyol demnach in beratender Tätigkeit eingreifen, wie er das nach seinem Karriereende auch schon bei Barca getan hatte. Noch sei die potenzielle Position des mittlerweile 45-Jährigen nicht klar definiert - er würde aber wohl Sportdirektor Jaume Nogués in Transferfragen unterstützen.

Am Samstag hatte Puyol bereits das Andorra-Training beobachtet, dabei soll er sich auch schon mit Nogués ausgetauscht haben.

Piqué, der den kleinen Klub mithilfe seiner Investment-Gruppe Kosmos Global Holding vor über vier Jahren erworben hatte, will hoch hinaus. Der Ex-Welt- und Europameister will den früher schwer verschuldete Klub bis in die Champions League führen. Dabei könnte er die Hilfe von einer Legende wie Puyol wohl gut gebrauchen.