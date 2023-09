Nicht nur Toni Kroos vernascht! Ein einstiges Wunderkind dreht auf - holt Real Madrid ihn bald zurück?

Als Real Sociedad San Sebastian am fünften Spieltag der LaLiga bei Real Madrid antrat, wurden die gut 70.000 Fans im Estadio Santiago Bernabéu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Zeuge einer Majestätsbeleidigung.

Zwar konnte der Japaner am Ende die 1:2-Pleite seines Teams beim Tabellenführer nicht verhindern, der 22-Jährige hatte die Anwesenden mit seinem Spiel aber derart begeistert, dass selbst Real-Präsident Florentino Pérez nicht an einem Lob vorbeikam.

Beeindruckend! Erst Barca, dann Madrid

Dass der Real-Präsident den Flügelspieler im Auge hat, verwundert nicht. Immerhin hat Kubo, der in der Heimat schon in jungen Jahren als japanischer Messi bezeichnet wurde, eine Vergangenheit bei den Königlichen.

Im Alter von 18 Jahren wechselte der junge Mann aus Kawasaki vom FC Tokio nach Madrid. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits den Rekord als jüngster Torschütze in Japans Profifußball gesichert. Lediglich 15 Jahre, zehn Monate und elf Tage war er alt, als er in der dritten Liga für das Reserveteam des FC Tokio traf.

Im Jahr 2015 war Kubos Europa-Abenteuer jedoch erstmal beendet. Barcelona wurde von der FIFA wegen Verstößen gegen die Regeln bei Verpflichtungen von minderjährigen Spielern bestraft. Kubos Verpflichtung fiel in die fragliche Periode. Er war nicht mehr spielberechtigt und musste zurück in die Heimat.

Ganz vergessen hat er diese Episode in seinem Leben wohl nicht. Bei seinem Wechsel zu Real Madrid vier Jahre später verkündete er stolz, dass er nun beim „besten Klub der Welt“ sei. Dieser Seitenhieb dürfte in Barcelona vernommen worden sein.

Riesiger Kubo-Hype in Japan

„Ich weiß, was in meinem Heimatland los ist“, beschrieb er den Hype um seine Person und fügte hinzu: „Ich bekomme sehr viel Aufmerksamkeit, was mir nicht so gut gefällt.“