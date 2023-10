Aufatmen bei Real: Bellingham fit für den Clásico

Die bange Frage, die sich Verantwortliche und Fans stellten: Fällt der Ex-Dortmunder für das Clásico am Samstag gegen den FC Barcelona aus? Bislang ist das Real-Spiel von keinem anderen so abhängig, wie von dem Engländer, der in zwölf Pflichtspielen in dieser Saison elf Treffer erzielte - einige davon entscheidend - und weitere drei vorbereitete.