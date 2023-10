Carlo Ancelotti erklärt Kroos-Rolle

Dieses Spiel elektrisiert die Fußball-Welt! Am Samstag (ab 16:15 Uhr im Liveticker) kommt es in La Liga zum Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Zu den Protagonisten werden dann wohl auch vier Deutsche zählen, Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan beim FC Barcelona sowie Antonio Rüdiger und Toni Kroos bei Real Madrid. Dass Routinier Toni Kroos im Spiel der Spiele wieder zu den Spielern im Fokus zählt, davon konnte man zum Saisonbeginn nicht ausgehen, denn der 33-Jährige zählte nicht mehr zum Stammpersonal.

In drei der vier Ligaspielen kam der ehemalige Nationalspieler nur von der Bank ins Spiel. Es schien so, als wenn Kroos in seiner zehnten Saison bei den Königlichen seinen Stammplatz an die jüngere Konkurrenz rund um Camavinga, Tchouaméni, Valverde oder Bellingham verloren hätte.

Vor Clásico: Ancelotti erklärt Kroos-Verzicht

Doch zuletzt hatte Kroos dann doch wieder vermehrt zum Stammpersonal gehört. Sein Cheftrainer Carlo Ancelotti erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel nun, warum er zu Saisonbeginn oft auf seinen Mittelfeldstrategen verzichtet hatte.

„Wir haben die Saison mit einem neuen System begonnen und versucht, die jungen Spieler zum Einsatz kommen zu lassen, um zu schauen, was sie beitragen können“, erklärte Ancelotti.

In den vergangenen Wochen hätte er dann sein System aber wieder etwas verändert: „Wir haben auch angefangen, bei all den Partien etwas zu rotieren, damit die Mannschaft frisch und motiviert bleibt.“

Klingt so, als wenn Kroos in Zukunft wieder öfter auf dem Platz stehen könnte. Eine echte Stammplatzgarantie, wie in vielen Clásicos zuvor, hat der 33-Jährige bei der Dichte im Mittelfeld der Königlichen aber nicht mehr.

Bellingham gegen Barcelona dabei

Diese Stammplatzgarantie hat im Real-Mittelfeld aktuell wohl nur Jude Bellingham. Der Engländer hat sich nach seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund nach Madrid zum absoluten Leistungsträger entwickelt. In zwölf Pflichtspielen erzielte Bellingham bereits elf Tore und bereitete drei Treffer vor. Zudem entschied der 20-Jährige zahlreiche Spiele mit seinen wichtigen Toren fast im Alleingang.

Dementsprechend groß waren die Sorgenfalten bei allen Real-Fans, als Bellingham in der Champions League in Braga mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden musste.

Nun aber die endgültige Entwarnung. „Er wird morgen spielen, denn er ist in einer guten Verfassung, hat sich erholt. Er trainiert heute mit, hat sich gestern gut erholt. Die Überlastung ist beseitigt, er wird in guter Verfassung sein“, teilte Ancelotti mit.

Im Anschluss stellte der Erfolgstrainer auch noch einmal die Bedeutung des Spiels gegen den Erzrivalen heraus: „Der Clásico ist ein Spiel, das nicht nur in Spanien geschaut wird, sondern auf der ganzen Welt. Und es ist eines der wichtigsten Spiele der Welt.“