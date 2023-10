"Irreal": Bellingham sorgt als Clásico-Matchwinner für Staunen - auch bei Haaland

„Ich sagte meiner Familie, dass ich an der Reihe wäre, etwas Großes in einem Clásico zu vollbringen. Das habe ich getan“: Jude Bellingham hatte offenbar eine Vorahnung, wie sein erster Auftritt im größten spanischen Spiel der Saison verlaufen würde.

Der ehemalige Dortmunder hat mittlerweile in 13 Partien unglaubliche 13 Pflichtspieltore erzielt. Der 20-Jährige ist zudem der erste Spieler in der Geschichte der Königlichen, der in seinem Debüt in der Liga, in der Champions League und in seinem ersten Clásico getroffen hat.