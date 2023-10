Jude Bellingham jetzt schon der beste Spieler der Welt? Haaland, Kroos und Co. feiern den Real-Star

Hätte man Jude Bellingham vor drei Jahren gesagt, dass er 2023 in seiner Debüt-Saison für Real Madrid in den seinen acht La-Liga-Spielen acht Tore erzielt, hätte dieser es wahrscheinlich nicht geglaubt. Selbst Cristiano Ronaldo kann er mit diesen Zahlen hinter sich lassen. Der Portugiese hatte seiner Zeit (2009) „nur“ sieben Tore in acht Partien erzielt.