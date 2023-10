La Liga: Wird Kluivert-Sohn das nächste Barca-Juwel?

Es handelt sich dabei ausgerechnet um den Sohn von Vereinslegende Patrick Kluivert. Shane Kluivert hat in der vergangenen Woche mit 16 Jahren seinen ersten Profivertrag bei den Blaugrana unterzeichnet.

Kluivert-Sohn unterschreibt bei Barca

Der Offensivspieler gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs und läuft aktuell noch in der U18 von Barca auf. Vor zwei Jahren wechselte er von Paris Saint-Germain zu La Masia und könnte bald schon im Star-Ensemble von Trainer Xavi mitwirken.

Die Hoffnungen in Kluivert Junior sind groß. Das hat auch Sportartikel-Gigant Nike schon früh erkannt. Mit gerade einmal neun Jahren unterzeichnete das Juwel einen Vertrag über fünf Jahre beim US-Unternehmen.

Schon damals hatte Kluivert satte 125.000 Follower bei Instagram. Heute sind es schon mehr als 350.000 Fans. Der Jugendliche führt also ein Leben im Rampenlicht.

Kurios: Bereits bei Shane Kluiverts älterem Halbbruder gab es einen ähnlichen Hype. Justin Kluivert debütierte am 15. Januar 2017 mit nur 17 Jahren für die Profis von Ajax Amsterdam. Mit 19 Jahren ging er dann für eine Ablöse von 17 Millionen Euro zur AS Rom.

Shane Kluivert besser als Justin Kluivert?

In Rom setzte sich Kluivert nie durch. Er wurde immer wieder verliehen. Erst ging es nach Leipzig, dann nach Nizza und schließlich nach Valencia. Nirgends hinterließ er bleibenden Eindruck.

Also verkaufte ihn Rom in diesem Sommer auch. Kluivert, mittlerweile 24 Jahre alt, spielt nun für Bournemouth in der Premier League und wartet noch auf seinen ersten Treffer.