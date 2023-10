"Verdammt, Mann!“ Barca-Youngster Gavi zofft sich mit Lewandowski

Nachdem beim schmeichelhaften Resultat zunächst vor allem das Eigentor von Sergio Ramos in den Blickpunkt geraten war, hat eine Video-Sequenz nun einen lautstarken Disput zwischen Gavi und Robert Lewandowski zutage gefördert.

Was war geschehen? In dem DAZN-Mitschnitt ist zu sehen, wie Barcas Offensivjuwel den früheren Goalgetter des FC Bayern in der Schlussphase der Partie eine Standpauke hält, weil Lewandowski ein - aus Gavis Sicht unnötiges - Foul begangen hatte.