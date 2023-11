Champions League: Real Sociedads Erfolgsgeschichte - Mittendrin: Ein Ex-BVB-Spieler, der unter Tuchel scheiterte!

Die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Real Sociedad San Sebastiàn hat frühzeitig den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale perfekt gemacht. Somit hat der Klub aus dem Baskenland das erste Mal seit zehn Jahren die Endrundenspiele der Königsklasse erreicht. Mittendrin befindet sich im Team von Trainer Imanol Alguacil ein früherer Spieler von Borussia Dortmund, der als Leistungsträger maßgeblich zum Erfolg beiträgt!

Am 4. Spieltag der aktuellen Champions-League-Saison gelang San Sebastian ein 3:1-Erfolg gegen die Portugiesen Benfica Lissabon. Aufgetrumpft hat in diesem Spiel der ehemalige Dortmunder Mikel Merino. Neben seinem Tor zum frühzeitigen 1:0 gelang dem zentralen Mittelfeldspieler noch eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 nach nur 21 Spielminuten.

Auch in der Liga läuft es für den 27-Jährigen. Bei Real Sociedad ist Merino seit Jahren gesetzt und Sinnbild für die erfolgreichen vergangenen Jahre des Klubs. Bereits 2021 sagte San Sebastián Trainer Alguacil über ihn: „Mikel Merino ist der beste Spieler in La Liga!“. Ein Riesen-Lob für den Spanier, der in einer Liga mit Mittelfeldgrößen wie Casemiro oder Toni Kroos konkurriert.

Schwierige Zeit beim BVB

Beim BVB lief es alles andere als rund für Merino. Nach dem Aufstieg mit CA Osasuna wechselte der damals 20-Jährige 2016 zu den Borussen. In seiner ersten Saison in der Bundesliga kam er lediglich auf acht Einsätze, nur zweimal startete Merino von Anfang an. Größtenteils musste der Spanier von der Tribüne aus die Spiele seines Klubs verfolgen. Nicht überraschend folgte nach gerade einmal einer Saison der Wechsel. Merino zog es nach England zu Newcastle United.

Trainer beim Ruhrpott-Klub war zu der Zeit Thomas Tuchel. Nach seiner schwierigen Saison bei den Borussen kritisierte Merino den heutigen Bayern-Coach stark: „Ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht genau, was er (Thomas Tuchel, Anm. der Red.) von mir wollte und erwartet hat. Wir haben auch nicht oft darüber gesprochen. Das ist irgendwie ein seltsames Thema“, sagte Merino gegenüber der baskischen Zeitung Noticias de Gipuzkoa.

Später erzählte er dem Guardian, er habe in Dortmund „nicht das Vertrauen des Trainers gespürt“.

Karrieren-Aufschwung nach Wechsel

In England schaffte er den Durchbruch. In der Saison 2017/2018 kam er auf 24 Premier-League-Einsätze und erzielte dabei ein Ligator für die „Mugpies“.

Nach nur einer Saison in Newcastle wechselte Merino in sein Heimatland zu Real Sociedad San Sebastiàn. Dort entwickelte sich der Mittefeldmann zu einem Spieler mit Weltklasseformat. Sein Marktwert liegt derweil bei stolzen 50 Millionen. Im Jahr 2020 gelangte ihm der Sprung in die spanische Nationalmannschaft und feierte sein Debut beim 1:1 im Nations-League-Gruppenspiel gegen Deutschland.

Real Sociedads Erfolg durch Konstanz

Mit Merino qualifizierte sich Real Sociedad in den vergangenen vier Spielzeiten für das internationale Geschäft. Nach drei Jahren in der Europa League erreichten die Basken 2022/2023 den 4. Platz in der Liga und damit verbunden den Einzug in die Champions League.

Trainer ist der 52-jährige Imanol Alguacil. Der Spanier übernahm die Basken mitten in der Saison 2018/2019 und ist die federführende Person für den Erfolg seiner Mannschaft.

Alguacil ist eine wahre Vereinsikone. In seiner aktiven Zeit spielte er neun Jahre für den Klub und bestritt dabei 113 Spiele für die 1. Mannschaft sowie weitere 56 Spiele für die 2. Mannschaft. 2013 begann die Vereinslegende seine Trainerkarriere bei Real Sociedad B, ehe er 2018 die Profimannschaft von „La Real“ übernahm.