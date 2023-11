Eiszeit zwischen Lewandowski und Xavi? Barca-Video geht viral - und sorgt für Spekulationen

Während Harry Kane beim FC Bayern überragt und gegen Borussia Dortmund mit seinem Dreierpack einen Rekord aufgestellt hat, kommt sein Sturm-Vorgänger Robert Lewandowski beim FC Barcelona in dieser Saison nicht wirklich in Tritt.

Beim 1:0-Zittersieg gegen San Sebastian wurde der Pole in der 57. Minute nach einer enttäuschenden Leistung bereits ausgewechselt. Bisher kommt der 35-Jährige erst auf fünf Tore in La Liga. Damit kommt er nicht ansatzweise an seine überragenden Quoten der vergangenen Jahre heran.