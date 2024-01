Bayern-Neuzugang Bryan Zaragoza meldet sich zu Wort

„Ich bin glücklich und aufgeregt, eine neue Herausforderung in meinem Leben zu beginnen. Heute gebe ich meinen Wechsel zum FC Bayern München bekannt. Danke an alle, die mir geholfen haben, diesen Traum zu verwirklichen. Wir sehen uns bald wieder. MiaSanMia“ schrieb der Flügelstürmer unter einen Instagram-Post, der ihm bei der Vertragsunterschrift zeigt.

In der aktuellen Saison kam Zaragoza in 18 La Liga Partien auf sechs Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag in München läuft bis 2029.