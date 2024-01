Das drohende Ende einer Ikone von Real Madrid

Kein Dehnen, kein Stretching

Am Sonntag empfangen die Königlichen in La Liga den Stadtrivalen Atlético zum dritten Duell innerhalb eines Monats. Bereits im Halbfinale der spanischen Supercopa am 10. Januar in Saudi-Arabien (5:3 n. V. für Real) und acht Tage später im Achtelfinale der Copa del Rey (2:4 n. V. für Atlético) in Madrid trafen die beiden Teams aufeinander. Immerhin: In beiden Partien stand Modric in der Startelf.