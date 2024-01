"Der VAR verbündet sich mit Real Madrid" - Pressestimmen aus Spanien

Was war das für ein irrsinniger Abend im Estadio Santiago Bernabéu ! Real Madrid drehte einen 0:2-Rückstand gegen Abstiegskandidat UD Almeria noch in einen 3:2-Erfolg .

Doch im Nachgang gab es nur ein Thema: Die Entscheidungen des Schiedsrichters Francisco José Hernández Maeso in Verbindung mit den jeweiligen Hinweisen des Videoassistenten.

Dreimal profitierten die Königlichen vom Unparteiischen, weshalb Almeria gar eine Verschwörung witterte. Ein strittiges Handspiel der Andalusier im eigenen Strafraum; das aberkannte 3:1 durch Sergio Arribas wegen eines angeblichen Schlags in Jude Bellinghams Gesicht und das wiederum für gültig erklärte Tor von Vinícius Júnior, obwohl dieser den Ball mit dem Arm gespielt hatte - die Gäste kochten am Ende vor Wut.

„Raubüberfall auf Almería im Bernabéu“

Sport: „Madrid gewinnt mit skandalösen Schiedsrichterhilfen. La Liga gibt nach einem katastrophalen Schiedsrichtertag im Bernabéu ein sehr düsteres Bild ab. Drei historische Fehler, immer zugunsten der Blancos. Entrüstung in der ganzen Liga.“

Marca: „Carvajal und der VAR besiegeln die Aufholjagd. Das Bernabéu wurde Zeuge eines historischen Spiels. Real Madrid kam nach einer schrecklichen ersten Halbzeit mit einem Tor von Carvajal in der 99. Minute von einem 0:2 zur Halbzeit zurück – und nein, es gab keine Verlängerung. Der Rekordzuschlag war das Ergebnis von drei VAR-Bewertungen, die alle zugunsten der Blancos ausfielen. Die Aufruhr wird Tage, sogar Wochen dauern.“

„Ein Hattrick des VAR beschert Real Madrid den Sieg“

as: „Der VAR, ein Chaos ohne Lösung. Ein kontroverser Tag in La Liga wegen der Schiedsrichterleistung beim Spiel Real Madrid gegen Almería. Man hat das Gefühl, dass die Spannungsspirale zwischen den Vereinen dazu führt, dass jede Entscheidung in Frage gestellt wird, ob sie nun richtig oder falsch ist.“