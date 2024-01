Rüdiger lässt Real jubeln - Bayern-Flop schockt Atletico

Die Königlichen gewannen dank des ersten Saisontreffers des deutschen Innenverteidigers mit 1:0 (0:0) gegen RCD Mallorca und behaupteten die Tabellenführung in LaLiga mit vorerst drei Punkten Vorsprung vor dem Überraschungsteam FC Girona, das Atlético Madrid im Topspiel durch einen späten Treffer mit 4:3 (3:2) bezwang.

Rüdiger erlöste die Madrilenen (78.) mit einem Kopfball nach einer Ecke . Zuvor hatte sich das Team von Trainer Carlo Ancelotti, der in der kurzen Winterpause seinen Vertrag überraschend bis 2026 verlängert hatte, schwergetan.

Mallorcas Antonio Sanchez traf per Kopf die Latte (41.), Samuel Costa den Pfosten (54.). Die beste Chance der Madrilenen vergab Brahim Diaz (69.), der aus kürzester Distanz nur an den Innenpfosten köpfte.

Morata trifft dreifach - Atlético verliert trotzdem

In Girona traf Ivan Martin (90.+1) in einer irren Partie zum Sieg für den Tabellenzweiten, der wie Real 48 Punkte auf dem Konto hat und Atlético (38) auf zehn Punkte distanzierte.

Zuvor hatten Valery (2.), Savio (26.) und der ehemalige Bayern-Profi Daley Blind (39.), der in München keinen Fuß auf den Boden bekommen hatte, Girona in Führung gebracht. Alvaro Morata erzielte für die Madrilenen einen Dreierpack (14., 44., 54.), welcher am Ende nicht mit drei Punkten belohnt wurde.