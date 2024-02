Durchkreuzt Taylor Swift Titel-Pläne von Real Madrid?

Taylor Swift bestimmte rund um den Super Bowl wegen ihrer Beziehung zu Chiefs-Star Travis Kelce die Schlagzeilen. Nun hat der Popstar womöglich auch einen Einfluss auf den Saisonverlauf der spanischen La Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach Informationen von The Athletic hat Real Madrid bei der spanischen Liga einen Antrag gestellt, das letzte Saisonspiel gegen Betis Sevilla am Sonntag, 24. Mai zu verlegen. Als Grund führte der Klub das vier Tage später im Bernabeu stattfindende Konzert von Taylor Swift an.

Die Vorbereitungen für das Konzert der 34-Jährigen würden demnach mehr als vier Tage Zeit in Anspruch nehmen. Real wolle daher die Partie gegen Betis um eine Woche vorziehen. Allerdings ist fraglich, ob eine Verlegung aufgrund des engen Spielplans überhaupt möglich ist.

Terminchaos wegen Taylor Swift auch in Lyon?

Hinzu kommt eine mögliche Wettbewerbsverzerrung durch eine etwaige Spielverlegung. So könnte die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden werden. Aktuell führt Real Madrid die Tabelle mit sechs Punkten vor dem Überraschungsteam aus Girona an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und auch für Reals Gegner Betis könnte der letzte Spieltag noch von großer Bedeutung sein, schließlich kämpfen die Andalusier noch um die Teilnahme am Europapokal.

Zudem soll sich Real um ein Zusatzkonzert von Taylor Swift bemühen. Allerdings ist auch der Tourplan der US-Sängerin eng gestrickt.

Im Rahmen ihrer „The Erras Tour“ macht Taylor Swift in diversen europäischen Fußballstadien Station Station, etwa an der Anfield Road in Liverpool oder auch im Londoner Wembley-Stadion.

{ "placeholderType": "MREC" }