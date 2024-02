LaLiga: Wer folgt auf Xavi? Neuer Barcelona-Coach angeblich gefunden

Grünes Licht für Roberto De Zerbi? Laut der spanischen Sportzeitung As soll der Brighton-Coach die Nachfolge von Xavi beim FC Barcelona antreten. Am Mittwoch soll es ein dreistündiges Treffen mit den Vereins-Bossen gegeben haben, schlussendlich habe Präsident Joan Laporta seine Zustimmung ausgesprochen.

Dabei sollte es in dem Treffen eigentlich um eine mögliche Vertragsverlängerung von Bayern-Flirt Ronald Araújo gehen, doch laut der spanischen Sportzeitung AS war De Zerbi ebenfalls ein großer Bestandteil der Diskussion. Der italienische Coach soll seine erste Amtszeit am 1. Juli 2024 beginnen.