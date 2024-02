Bundesliga: Wilder Bericht in Spanien - 100 Millionen Euro! Wechselt Araújo jetzt doch nach München?

Kommt Araújo für Dier?

Araújo selbst, fühlt sich dem Bericht zufolge in Barcelona wohl. In der Winter-Transferperiode ließ der Verteidiger die Münchner abblitzen, jetzt könnte der Transfer-Poker in die nächste Runde gehen. Man wolle Araújo mit einem Gehalt zu locken, das doppelt so hoch ist, wie Barcelonas Angebot für eine Vertragsverlängerung, heißt es in dem Bericht weiter.