"Diejenigen, die wirklich zu Barca kommen wollen, werden warten"

Seitdem Xavi Hernández nach der schmerzhaften 3:5-Niederlage gegen Villarreal im Januar seinen Rücktritt als Barca-Trainer zum Saisonende verkündet hatte, läuft es bei den Katalanen wieder. Nun will ihn Blaugrana-Präsident Joan Laporta sogar zum Weitermachen überreden. Die Suche nach einem neuen Trainer, wofür auch Hansi Flick gehandelt wird, hat er deshalb auf Eis gelegt.

Sechs Siege und zwei Unentschieden holte Barca seitdem in LaLiga , feierte außerdem in der Champions League gegen Neapel erstmals seit vier Jahren wieder den ersten Einzug ins Viertelfinale.

Dennoch sieht Laporta seinem Coach den hohen Druck, den Xavi als ein Argument für seinen Rückzug angegeben hatte, an. „Ich habe ihn gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, seine Meinung zu ändern, aber ich habe ihn mit einem unüberwindlichen Druck gesehen, den man in seinem Gesicht sehen konnte“, so der 61-Jährige.