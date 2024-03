Ex-Bayern-Star wirft City-Coach Guardiola Lüge vor

Joao Cancelo scheint mit seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola noch eine Rechnung offen zu haben. Dass das Verhältnis zwischen dem Manchester-City -Coach und dem aktuell an den FC Barcelona verliehenen Verteidiger angeknackst sein soll, ist kein Geheimnis. Cancelo unterstrich dies nun, indem er sich mit harten Worten gegen den spanischen Erfolgstrainer richtete.

„Es wurden Lügen erzählt!“, behauptete der ehemalige Bayern-Verteidiger kürzlich in einem Interview mit der portugiesischen Sportzeitung A Bola und bezieht sich dabei auf Aussagen von Guardiola aus dem vergangenen Jahr. Demnach soll der Portugiese nicht gut auf seine Rolle als Reservist bei dem Premier-League -Klub reagiert haben.

Cancelo kam 2019 von Juventus Turin nach Manchester und absolvierte dort über 150 Pflichtspiele, bis er nach einer taktischen Umstellung in der Defensive immer weniger zum Einsatz kam.

Barcelona-Star reagiert auf Vorwürfe von Guardiola

Beim Spiel der Citizens gegen die Wolverhampton Wanderers im vergangenen Januar stand Cancelo nicht in der Startelf und soll dafür wenig Verständnis gehabt haben. Laut eines kicker-Berichts setzte er sich in einer Trotzreaktion direkt auf die Ersatzbank, statt sich vor dem Spiel gemeinsam mit dem Rest der Mannschaft in die Kabine zu begeben.