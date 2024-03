Sorge um Ex-Bayern-Star: Cancelo "macht schwere Zeit durch"

Joao Cancelo hat das Topspiel des FC Barcelona gegen Atlético Madrid aus persönlichen Gründen verpasst. Sein Name war kurz vor dem 3:0-Erfolg am Sonntagabend aus dem Kader verschwunden.

Cancelo hofft auf Verbleib bei Barca

Cancelo ist bis zum Ende der Saison von Manchester City an Barca ausgeliehen. Zuvor hatte ihn der englische Triple-Sieger für eine halbe Spielzeit an den FC Bayern abgegeben. Der Vertrag des 29-Jährigen in Manchester ist noch bis 2027 gültig, zuletzt hat er sich öffentlich einen Verbleib in Katalonien gewünscht.