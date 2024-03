"Show eröffnet!" Real-Talent sorgt europaweit für Ekstase

Das türkische Supertalent wurde zwar erst in der 89. Minute eingewechselt, doch in der Nachspielzeit konnte er seine ganze Klasse unter Beweis stellen.

Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Toni Kroos spielte Dani Ceballos einen Steilpass in den Strafraum. Vigo-Keeper Vicente Guaita stürmte zwar raus, um Güler den Ball abzuluchsen, doch der 19-Jährige blieb eiskalt. Mit einer Finte umspielte er den Torhüter und traf aus spitzem Winkel ins leere Tor.

„Show eröffnet!“ Presse schwärmt nach Güler-Treffer

Das Stadion explodierte vor Ekstase und stimmte „Arda, Arda“-Sprechchöre an. „Die Madrider Fans gingen dank Güler mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause“, schrieb die spanische Zeitung Marca .

Auch die AS lobte den Youngster, der „die Party beendete“, in höchsten Tönen. „Die Zuschauer, die sich im Spiel gegen Leipzig beschwert hatten, wurden durch den Schlusspfiff und Arda Güler getröstet, der ein Tor erzielte, wie man es bisher nur im Training gesehen hat“, meinte das Sportblatt.

Güler mit langer Leidenszeit

Beim Spieler dürfte eine große Last abgefallen sein. Er war im Sommer mit viel Vorschusslorbeeren von Fenerbahce Istanbul gekommen, doch musste bisher auf seinen Durchbruch warten.

Diese unzufriedene Situation für ihn sorgte sogar für Spekulationen über einen Abschied im Sommer . Angeblich soll er sich mit einer Leihe in die Bundesliga beschäftigen, um dort wichtige Spielpraxis zu bekommen.

Von Abschiedsgedanken war bei seinem Kurzeinsatz nichts zu sehen. „Es war fantastisch, in so einer tollen Atmosphäre ein Tor zu erzielen“, sagte er nach der Partie in der Mixed Zone und ergänzte, „ich bin sehr glücklich und hoffe, dass ich noch mehr Tore schießen kann.“