"Skandal-Pfiff" gegen Real Madrid: Auch Barca-Zeitung zerlegt Schiedsrichter

Von einem „historischen Skandal“ schrieb die Marca, gleiches war in der As und sogar der Barcelona-nahen Sport zu lesen. „Gil Manzano hat womöglich seine schlechteste Minute als Schiedsrichter geschrieben. Er galt als einer der besten Schiedsrichter in LaLiga, aber diese Sichtweise könnte in die Geschichte eingegangen sein“, schrieb die Marca weiter und nannte die Entscheidung einen „eklatanten, monumentalen Fehler gegen die Natur des Spiels“.