Beckhams Wechsel zu Real Madrid: "Eine Bombe"

David Cortés, Dani Aranzubia und Aldo Duscher - Sie alle spielten gegen ihn. Im Gespräch mit der AS äußerten sie sich nun zu Beckhams Zeit in Madrid.

Nach wochenlangem Hin und Her gewannen die Königlichen aus Madrid das Buhlen um den englischen Star. Sie verkündeten den Transfer am 17. Juni. Gegnerische Spieler und Trainer fürchteten den Mittelfeldspieler.

Die Anweisungen vor Spielen gegen Real Madrid waren klar, wie Cortés zum Ausdruck brachte. Er erklärte, es sei immer das Ziel gewesen, „ihn in der Nähe des Strafraums nicht zu foulen“. Zu groß war die Angst vor Beckhams rechten Fuß.

Auch der ehemalige Athletic-Torhüter Dani Aranzubia stimmte dieser Ansicht zu: „Jedes Mal, wenn es eine Ecke oder einen Freistoß in Strafraumnähe gab, waren wir uns seines Schusses bewusst. Du musstest anfangen zu zittern.“

„Wie ein Sammlerteam“

Die Stars in den Reihen Madrids wirkten auf die restlichen spanischen Teams surreal. „Wie ein Sammlerteam“ sei Real zusammengestellt worden, scherzte Aranzubia.

Dabei nutzte der Brite, der in drei Spielzeiten in der spanischen Liga 37 Tore vorbereitete und 13 schoss, nicht nur seinen starken rechten Fuß. Auch mit dem Kopf erzielte er Tore. So unter anderem gegen den RCD Mallorca, wie sich Cortés beeindruckt erinnerte.