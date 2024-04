Die Brüder-Flügelzange mit der Gänsehaut-Geschichte

Sie bilden die Brüder-Flügelzange beim Athletic Club aus Bilbao und greifen am Samstag im Finale der Copa del Rey gegen Mallorca (22 Uhr im LIVETICKER) nach dem ersten großen Titel seit 40 Jahren- aber der Weg von Inaki und Nico Williams an die Spitze des Profifußballs war alles andere als einfach.

Flucht mit ungeborenem Inaki durch die Sahara

Über den Grenzzaun geklettert und in Melilla angekommen, wurden sie zunächst festgenommen. Aus der Haft half Ihnen eine kleine Lüge: Sie erzählten der Guardia Civil, sie kämen aus Liberia und konnten so politisches Asyl beantragen.

„Es ist wie in einem Film“

Inaki Williams: Vaterfigur für kleinen Bruder Nico

Das alles ändere sich dann aber, als Inaki Williams bei Bilbao so richtig durchstartete: 2013 gab er sein Debüt für die Reserve in der 3. Liga Spaniens, am 6. Dezember 2014 spielte er dann erstmals in La Liga.