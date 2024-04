Lewandowski erklärt seinen Zukunftsplan

Nach seinem Abschied vom FC Bayern im vergangenen Sommer fühlt sich Robert Lewandowski in Barcelona mittlerweile pudelwohl. Nachdem der Torjäger im Jahr 2023 eine Formkrise durchlebt hatte, läuft es für den Polen in der laufenden Saison nun wieder deutlich besser.

In La Liga kommt der 35-Jährige auf 19 Scorerpunkte (13 Tore und sechs Vorlagen). So hatte Lewandowski bereits im März allen Spekulationen über seine Person ein Ende gesetzt und sich klar für einen Verbleib in Barcelona stark gemacht. „Mir ist alles klar. Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich bleibe in Barcelona“, sagte der Ex-Bayern-Stürmer in einem Interview mit dem polnischen Portal Meczyki.pl. Der Torjäger besitzt bei den Katalanen noch einen Vertrag bis Juni 2026.

Familie in Barcelona angekommen

Auch privat ist der Stürmer mit seiner Familie in Barcelona längst angekommen. Mit seiner Frau Anna und den beiden Töchtern Klara und Laura genießt er das Leben unter der spanischen Sonne.

Seine Frau hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich in Barcelona niederlassen wolle, wenn nicht endgültig, dann für längere Zeit. Jetzt hat auch der Barca-Stürmer betont, in Barcelona bleiben zu wollen, wenn er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt.

„Es ist schwer vorherzusagen, was ich machen werde, wenn ich mein Karriere beendet habe. Aber Barcelona ist ohne Zweifel eine Stadt, in die wir zurückkehren werden. Natürlich werden wir auch nach Warschau und Polen fahren, weil wir Familie und Freunde haben, aber wenn wir mehr Zeit haben, werden wir nach Barcelona zurückkehren. Es ist eine Stadt, in der wir das Gefühl haben, dass wir auch nach dem Ende meiner Karriere bleiben können,“ schrieb er auf der Website WP SportoweFakty.

Lewandowski wolle auf jeden Fall die nächsten beiden Jahre beim FC Barcelona bleiben, dann läuft sein Vertrag aus. Dann hängt alles von seiner körperlichen Verfassung ab.

Nach Vertragsende alles offen

Lewy schließt nicht aus, seine Karriere ab 2026 entweder bei den Blaugrana oder anderswo fortzusetzen: „Es hängt alles davon ab, wie ich mich körperlich fühle und was mein Herz sagt. Es gibt viele Dinge, über die ich noch nicht nachgedacht habe, weil es noch nicht an der Zeit ist. Ich sehe immer noch, dass auf dem Platz und im Training alles in Ordnung ist.“