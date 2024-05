Barca-Superstar überrascht mit irrwitziger Botschaft: "Hansi-Flick-Effekt!

Superstar Lamine Yamal überraschte mit einem Post auf X : Er postete ein Bild am Pool von sich, Oberkörper frei und hielt dabei zwei Kurzhanteln in den Händen. In der Caption schrieb er vom „Hansi-Flick-Effekt“ - dazu zwei lachende Emojis.

Flick? Yamal sorgt für Rätselraten bei den Usern

Was Yamal den Usern genau damit mitteilen wollte, bleibt vorerst ein Rätsel. Ob in Barcelona jetzt die Zügel angezogen werden und in Zukunft härter trainiert wird? In der Kommentarspalte kursieren diverse Kommentare und Memes - ob Yamal seinen neuen Trainer wohl hops nehmen wollte? Oder wird Flick als deutscher Trainer mit Felix Magath und Medizinbällen assoziiert?