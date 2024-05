FC Barcelona: So viel soll Flick verdienen

Die ersten Paparazzi erwischten Hansi Flick am Dienstagabend bei der Einfahrt in die Tiefgarage eines Hotels in der Innenstadt von Barcelona. Beim gemeinsamen Abendessen mit Barca-Präsident Joan Laporta lauerten dann schon Dutzende Medienvertreter und Fans ihrem neuen Hoffnungsträger auf.

So kam es dann auch: Um 13.41 Uhr mache der Klub die Personalentscheidung auch offiziell. Nach der Unterzeichnung seines neuen Arbeitspapiers soll sich Flick laut Mundo Deportivo erstmals an die vereinseigenen Medien wenden und sich hinsichtlich seiner Ziele und seinem neuen Klub äußern. Eine obligatorische Pressekonferenz inklusive der Fragen aller externen Medien soll hingegen frühestens im Juli stattfinden.

Flick verdient nur die Hälfte seines Vorgängers

Einem Bericht des spanischen Mediums AS zufolge soll der deutsche Coach mit seinem Vertrag bis 2026 drei Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Damit würde Flick nur die Hälfte dessen verdienen, was sein Vorgänger Xavi von den Katalanen kassierte.

Flick geht die Aufgabe beim 27-maligen spanischen Meister offenbar zuversichtlich an. Denn: Anders als Xavi soll sich Flick deutlich höhere an Erfolge gebundene Boni gesichert haben. Dem Bericht zufolge stehen dem 59-Jährigen bei einem Triumph in der Champions League eine Million Euro und für die spanische Meisterschaft 750.000 Euro zu. Xavi hätte demnach für die gleichen Erfolge nur 300.000 und 150.000 Euro an Bonuszahlungen verdient.