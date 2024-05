Fix! Hansi Flick wird neuer Trainer des FC Barcelona

„Ich habe mit Bayern ein paar Titel gewonnen. Mein Hunger ist groß. Ich glaube, dass wir zusammen einiges erreichen können“, erklärte er weiter und richtete sich an die Barca-Fans: „Ich will diese Reise mit euch beginnen. Mir ist es wichtig, dass ihr uns unterstützt.“

Mehrere Kehrtwenden bei Xavi

Die Aufgabe für Flick wird in Barcelona nicht einfach. Xavi gab nach seinem letzten Spiel als Coach am Sonntag seinem Nachfolger noch warnende Worte mit auf den Weg: „Sei bereit, denn es wird nicht einfach sein. Du wirst leiden müssen!“

Flicks Bayern fertigten Barcelona ab

2021 wechselte Flick vom FCB zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) und trat dort die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw an. Nach dem blamablen Scheitern bei der WM 2022 in Katar blieb Flick zunächst weiterhin im Amt, doch die erhoffte Rückkehr in die Erfolgsspur blieb aus. Anfang September erfolgte nach einer 1:4-Pleite in einem Testspiel gegen Japan das Aus für Flick. Seither war er ohne Job, zuletzt wurde sein Name zeitweise auch im Rahmen der langwierigen Trainersuche beim FC Bayern gehandelt.