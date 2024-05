Carlo Ancelotti: „Toni Kroos hat Eier“

Toni Kroos beendet nach der Europameisterschaft seine Profikarriere - das gab der deutsche Nationalspieler am Anfang der Woche bekannt. Am Samstag bestreitet er sein letztes Spiel in der LaLiga, wenn Real Betis im Santiago Bernabéu zu Gast ist (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Auf der Spieltags-Konferenz hat sein Trainer Carlo Ancelotti nun verraten, dass er Kroos noch umstimmen wollte.