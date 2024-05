Toni Kroos: ER soll mich bei Real Madrid beerben

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

„Uff, mein lieber Fede. Du weißt, dass du mir sehr wichtig bist, weil ich dich als Spieler und Mensch liebe“, schrieb Kroos: „Du hast absolut alles, um in der Zukunft der Kapitän dieser Mannschaft zu sein.“

Real Madrid und der Erbe der Acht

Kroos, der einer von vier Spielführern der Madrilenen ist, in seinem emotionalen Statement weiter: „Ich werde immer an deiner Seite sein. Und morgen sprechen wir über ein anderes Thema ... die Nummer acht.″ Kroos, der seinen Abschied am Dienstag angekündigt hatte, sprach dabei natürlich von seiner Rückennummer.