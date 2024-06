Ancelotti über Kroos: "Ruf einfach an und wir fangen wieder von vorne an"

Ende Mai verkündete Toni Kroos in seinem eigenen Podcast, dass er nach der Europameisterschaft seine Karriere beenden wird. Sein langjähriger Trainer Carlo Ancelotti hat die Hoffnung, dass Kroos doch noch bei Real weitermacht, noch nicht ganz aufgegeben.

„Leider hat Kroos beschlossen aufzuhören. Er ist in seinen Entscheidungen ein Deutscher, wird aber weiterhin in Madrid leben“, sagte der Coach des Champions-League -Siegers der italienischen Tageszeitung Il Giornale anlässlich seines 65. Geburtstags.

Die Tür in Madrid sei für den deutschen Nationalspieler immer geöffnet. „Ich sagte ihm, wenn er im Herbst noch einmal darüber nachdenken müsste, rufe einfach an und wir fangen wieder von vorne an“, sagte Ancelotti, der zwischen 2014-2015 und seit 2021 mit Kroos in Madrid zusammenarbeitete.