Real Madrid: Endrick will die Sportwelt erschüttern

Das Real Madrid der Zukunft soll noch schneller und noch torgefährlicher werden. Dafür soll nicht nur Kylian Mbappé sorgen, sondern auch der junge brasilianische Himmelsstürmer Endrick. Der 17-Jährige kündigt nun an, die Sportwelt erschüttern zu wollen. Doch was steckt hinter der forschen Ansage?

Das Real Madrid der Zukunft soll noch schneller und noch torgefährlicher werden. Dafür soll nicht nur Kylian Mbappé sorgen, sondern auch der junge brasilianische Himmelsstürmer Endrick. Der 17-Jährige kündigt nun an, die Sportwelt erschüttern zu wollen. Doch was steckt hinter der forschen Ansage?

Real Madrid ist mit sechs Champions-League-Siegen innerhalb der letzten elf Saisons das Nonplusultra in Europa. Trotz des Karriereende von Toni Kroos deutet wenig darauf hin, dass sich dies in den kommenden Jahren ändern könnte. Neben der Verpflichtung von Kylian Mbappé haben sich die Madrilenen schließlich mit Endrick ein weiteres großes Versprechen für die Zukunft gesichert.

Der 17 Jahre alte Brasilianer wechselt in diesem Sommer für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras zu Real und hat bei den Königlichen Großes vor. Via Instagram kündigte Endrick nun allerdings eine große Enthüllung an, die für Rätselraten sorgt.