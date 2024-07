La Liga: NASA holt Reals Fitnessguru

von SPORT1 30.07.2024 • 23:20 Uhr Schon bald könnte Real Madrid noch galaktischer werden. Denn Fitnesstrainer Antonio Pintus macht sich auf, der weltberühmten US-Weltraumbehörde NASA bei der Rückkehr zum Mond behilflich zu sein.

Um sich bei den Königlichen von Real Madrid zu behaupten, ist zu große Ehrfurcht sicherlich ein schlechter Ratgeber. Spieler im Team von Trainer-Legende Carlo Ancelotti bringen daher unausweichlich enormes Durchsetzungsvermögen mit.

Doch vor einem Mann haben selbst die selbstbewusstesten Könner wie Vinicius Junior, Jude Bellingham oder Rodrygo gigantischen Respekt: Fitnesstrainer Antonio Pintus, der von Reals Profis als „Eiserner Sergeant“ gefürchtet wird, hat sowohl Körper wie Geist seiner Stars jederzeit fest im Griff.

Erfolgsmensch Antonio Pintus

„Ich bewundere die vielen Daten, die er in Echtzeit auf seinem Handy hat“, sagt sogar die Wissenschaftschefin bei der weltberühmten US-Weltraumbehörde NASA .Judith Hayes, anerkennend. „Wenn es um die Demonstration sportlicher Leistung geht, kommt man an Real Madrid nicht vorbei“, so Hayes weiter. „Er hat einen großen Erfahrungsschatz, der über den Sport hinausgeht.“

Ein Galaktischer: Fitnesstrainer Antonio Pintus

Seit 2016 ist der 61-Jährige, mit einem zweijährigen Abstecher von 2019 bis 2021 zu Inter Mailand, bei Real Madrid tätig. In dieser Zeit triumphierte das Team in vier von sechs Spielzeiten in der Champions League. Kein Wunder also, dass die Erfolgsgeheimnisse mittlerweile selbst prominenteste Institutionen wie die NASA faszinieren. Die Beziehung zwischen Pintus und der Weltrauminstitution begann dabei vor einem Jahr, als Real Madrid auf einer Sommertour in den USA war.

Carlos Garcia-Galan, ein spanischer Ingenieur bei der NASA, lernte Pintus während eines Trainings in Houston kennen und erkannte sofort das Potenzial einer Zusammenarbeit. „Wir suchen immer nach den Besten, wenn es um Ingenieure und Piloten geht, die Astronauten werden können; Antonio gehört in diese Kategorie“, sagt Garcia-Galan.

Die galaktische „Pintus-Methode“

Seine innovative Disziplinierungsmethode, die von einigen als „Pintus-Methode“ bezeichnet wird, nutzt neben umfangreichen Datenauswertungen, die er stets auf seinen Computern im Blick behält, vor allem sogenannte Hypoxiemasken. Das sind Masken, die lebensfeindliche Bedingungen in großen Höhen simulieren, um die aeroben und anaeroben Schwellen der Spieler zu testen und zu verbessern. Trotz ihrer unbestreitbaren Wirksamkeit sind diese komplexen und anstrengenden Methoden bei den prominenten Schützlingen des Fitnesstrainers nicht gerade beliebt.

Die NASA ist besonders an Pintus‘ Höhensimulationen interessiert, da diese Technologie die Ausdauer der Astronauten im Weltraum verbessern könnte, wo sie oft unter eingeschränkter Sauerstoffversorgung arbeiten müssen. Pintus‘ datenbasierte Ansätze zur Überwachung und individuellen Anpassung von Trainingsplänen haben bei der NASA großen Anklang gefunden.

Griff nach den Sternen

Die USA planen, mit dem sogenannten Artemis-Programm nach einem halben Jahrhundert wieder zum Mond zurückzukehren. Artemis I, eine unbemannte Mission, testete bereits erfolgreich das Space Launch System (SLS) und diga Orion-Kapsel. Artemis II soll demnächst eine bemannte Umrundung des Mondes durchführen, bevor mit Artemis III die erste bemannte Landung seit 1972 gelingen soll.

Befürchtungen von Real-Fans, den Königsmacher womöglich ganz an die NASA zu verlieren, kann deren Ingenieur Garcia-Galan im Übrigen beruhigen. „Nein, nein“, sagte er. „Ich bin sicher, er will bei Real Madrid bleiben – und ich möchte auch nicht, dass er als Madridista geht! Er lernt und erfindet ständig in seinem Bereich etwas dazu. Es geht darum, nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen, von denen sowohl wir als auch er profitieren können.“