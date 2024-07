La Liga: Rüdiger rasiert Real-Neuzugang

Seit dem 21. Juli ist Endrick volljährig und darf damit auch offiziell zu Real Madrid wechseln . Nun ist der Brasilianer bereits mit seinem neuen Verein auf USA-Reise und lernt dabei seine neuen Mitspieler kennen. Und Antonio Rüdiger zeigt ihm direkt einmal, wie es bei den Königlichen so läuft.

Im Training musste Endrick frühzeitig in die Kabine, weil er zuvor in einem Zweikampf mit dem deutschen Innenverteidiger einen harten Schlag in die Rippen bekommen hat. Anschließend musste er mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Teamarzt untersucht werden.