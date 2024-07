Real Madrid: Fix! Modric-Zukunft geklärt

Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano veröffentlichte, soll Modric in der kommenden Saison der neue Kapitän in Madrid werden. Bislang hatte Innenverteidiger Nacho die Mannschaft auf den Platz geführt, der Spanier verließ seinen Ausbildungsklub jedoch in Richtung Saudi-Arabien. Bei Real übt traditionell immer derjenige das Kapitänsamt aus, der am längsten ohne Unterbrechung zur ersten Mannschaft des Klubs gehört.