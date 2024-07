Ter Stegens Erbe im Barca-Tor

von Tobias Merk 30.07.2024 • 22:34 Uhr Im Schatten von DFB-Keeper Marc-André ter Stegen erwächst bei Barca ein Keeper mit Nachfolgepotenzial. Dank „La Masia“-Schule scheint der 18-jährige US-Boy Diego Kochen zunehmend zu einem Torhüter von Klasse zu reifen, was ihn in der Hierarchie aufsteigen lässt.

Wächst da in Katalonien im Schatten des deutschen Stars Marc-André ter Stegen ein neuer Torhüter von Weltformat heran? Nicht nur Ex-1860-Profi und US-Nationaltrainer Gregg Berhalter wird die weiteren Schritte des großen Torwart-Talents Diego Kochen beim Weltklub aufmerksam studieren – ist der 18-Jährige doch US-Amerikaner.

Wie gemacht für den Barca-Stil

Geboren am 19. März 2006 in Miami, kam Kochen – Sohn eines venezolanischen Vaters und einer peruanischen Mutter – über die Jugendakademien von Weston FC und West Pines United im Jahr 2019 mit 13 Jahren in die weltberühmte Fußballschule „La Masia“ in Barcelona. Der Guardian adelte ihn 2023 nach seiner Ausbildung dort als eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs im Weltfußball, gemeinsam mit Teamkollege Marc Guiu und Reals Zukunftshoffnung Endrick.

Der junge Keeper aus Miami beeindruckt mit blitzschnellen Reflexen, hervorragender Ballkontrolle und exzellenter Fußarbeit. Er wird nicht nur, in Ter-Stegen-Manier, zum ersten Spielgestalter, sondern glänzt auch schon als Kommunikator und Anführer auf dem Platz. Mit seinen 1,88 Metern hat Kochen eine gute Größe für einen Torwart. Kombiniert mit seinen herausragenden Reflexen und seiner Ballkontrolle konnte er sich rasch einen festen Platz in Barcas zweiter Mannschaft sowie einige Einsätze in der UEFA Youth League sichern.

US-Tour als Chance für Kochen

Laut der spanischen Sportzeitung AS haben die Barca-Verantwortlichen Kochen als zukünftigen Erben von Torwartstar Marc-André ter Stegen im Visier. Kochen selbst verehrt ter Stegen und durfte bereits unter Flick-Vorgänger Xavi Hernandez bereits zahlreiche Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft absolvieren.

Auch der neue Barca-Trainer Hansi Flick hat ein Auge auf Kochen geworfen. Flick, der bekannt dafür ist, junge Talente zu fördern, hält viel vom Teenager, weshalb das Talent auf der US-Tour womöglich erstmals im größeren Scheinwerferlicht auftauchen könnte.

Die Tour beginnt am 30. Juli 2024 mit einem aufregenden Duell mit Manchester City, das ausgerechnet in Kochens Heimatstaat Florida (im Camping World Stadium in Orlando) ausgetragen werden wird. Es folgen eine Auflage des Clásico gegen Real Madrid im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Der letzte Stopp der Tour ist am 6. August 2024, wenn Barcelona im M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, auf den AC Mailand trifft.