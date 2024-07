Yamal kriegt bei Barca legendäre Nummer! Trikot-Frage geklärt

Die Entscheidung um den Trikot-Rücken von Lamine Yamal beim FC Barcelona ist gefallen. Spaniens Wunderkind tritt dabei in höchst prominente Fußstapfen.

Das Rätselraten um die Zahl auf dem Jersey ist beendet: Wie der FC Barcelona am Mittwochnachmittag in einem Kurz-Video auf X verkündete, bekommt Lamine Yamal ab der kommenden Saison das Trikot mit der 19.

Lamine Yamal auf den Spuren von Messi

Das erst vor wenigen Tagen 17 Jahre alt gewordene Wunderkind hatte zuvor die 27 getragen, tritt mit der neuen Nummer nun indes in große Fußstapfen.

Zur Erinnerung: Bei den Katalanen hatte in der Vergangenheit auch Yamals großes Vorbild, Altstar und Klub-Ikone Lionel Messi, die 19 getragen (Saison 2005/‘06 bis 2007/‘08). Gleiches gilt unter anderem für den früheren Weltklasse-Stürmer Sergio Agüero (2021/‘22) und die niederländische Legende Patrick Kluivert (1998/‘99).

Die Nummer 10 ist (noch) nicht frei

Zwischenzeitlich war sogar darüber spekuliert worden, ob Yamal die prestigeträchtige 10 erben würde – die gehört derzeit allerdings (noch) Ansu Fati, der vor einem möglichen Abgang im Team von Neucoach und Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick steht. In der vergangenen Saison war Ansu Fati an Brighton & Hove Albion ausgeliehen.