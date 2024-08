Bayern-Flop trumpft plötzlich groß auf: "Du bist zurück Papa!"

Bryan Zaragoza begeistert bei seinem Debüt für Osasuna. Um Haaresbreite schrammt er an einem Traumtor vorbei, überzeugt allerdings schon jetzt.

Der 22-Jährige wurde gegen Aufsteiger CD Leganés zwar erst in der 60. Minute beim Rückstand von 0:1 eingewechselt, sollte sich aber mit weiteren Leistungen wie dieser schnell in die Startelf des LaLiga-Klubs spielen. Um ein Haar wäre er sogar der entscheidende Akteur auf dem Rasen gewesen.

Mit Zaragoza gelang den Rojillos aber immerhin noch der Ausgleich - und fast durch Zaragoza selbst die Führung. Mit einem traumhaften Schlenzer aus halblinker Position scheiterte der Flügelflitzer allerdings am Innenpfosten. Schon zuvor war ein vielversprechender Abschluss Zaragozas im letzten Moment geblockt worden.

„Zaragoza hat seinen Zauber nicht verloren“

Yamal gratuliert Bayern-Flop zum Osasuna-Debüt

Per Instagram gab es dann außerdem noch Glückwünsche von Barcelonas Wunderkind Lamine Yamal. „Du bist zurück, Papa“, kommentierte der Barca-Star unter einem Beitrag Zaragozas, in dem die Kommentarspalte nur so voll war von begeisterten Fans, die sich von Zaragozas Debüt beeindruckt zeigten.