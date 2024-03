FC Bayern: War dieser Transfer ein Fehler - oder genau richtig?

Personalsituation lockt Zaragoza vorzeitig zum FC Bayern

In der Hinrunde hatte Zaragoza das spanische Oberhaus mit seinen schnellen Dribblings verzaubert und in 21 Spielen für Granada sechs Tore und zwei Assists beisteuern können. Doch seine bisherige Bilanz beim FC Bayern fällt ernüchternd aus.

Tuchel: Sprachbarriere bremst Bayern-Neuzugang aus

Vor diesem Hintergrund ist es für Zaragozas Integration nicht förderlich, dass sich derzeit in den Reihen des FCB keine weiteren Spieler befinden, die Spanisch sprechen. Dafür trainieren jedoch zwei U19-Akteure mit spanischen Wurzeln, Adam Aznou und Javier Fernandez, regelmäßig mit den Profis, was die Sprachbarriere etwas mildern dürfte.

„Integration nicht abgeschlossen“

Zahlt sich der frühzeitige Transfer noch aus?

Warum also nahm der FC Bayern das zusätzliche Geld für den vorzeitigen Transfer in die Hand, wenn Zaragoza nun kaum zum Einsatz kommt?

Zaragoza bleibt zunächst wohl nur die Bank

Gnabry meldete sich am Wochenende mit einem Tor gegen Mainz 05 zurück und durfte bereits zuvor gegen Lazio Rom in der Champions League wieder Einsatzminuten schnuppern. Zudem rechnen die Bayern mit der zeitnahen Rückkehr von Coman nach der Länderspielpause Ende März.

Startet Zaragoza in der neuen Saison durch?

Dennoch gibt es auch Anlass zur Hoffnung für Zaragoza, der bis 2029 an der Isar unterschrieben hat. Seit Wochen kursieren Spekulationen über mögliche Abgänge in der Offensive der Münchner. Insbesondere das Duo um Sané und Gnabry wird immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus gewähren ihm die Bosse die notwendige Entwicklungszeit. Bis zum Sommer kann Zaragoza also weiter an seinen Sprachkenntnissen arbeiten und sich in Ruhe an der Säbener Straße einleben.