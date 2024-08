Gündogan und Barcelona: Ein Traum aus einer anderen Zeit

Ilkay Gündogan bemühte sich um Sachlichkeit , doch aus seinen Abschiedsworten an den FC Barcelona drangen Enttäuschung und Verbitterung durch. „Ich war bereit für eine neue Herausforderung, und nach nur einem Jahr sage ich schon wieder Auf Wiedersehen“, schrieb der 33-Jährige, „aber wenn mein Abgang dem Klub finanziell hilft, macht mich das ein bisschen weniger traurig.“

Bei derartigen Rückhol-Aktionen ist schnell von einem sportlichen Missverständnis die Rede, doch das war es bei Gündogan zu keinem Zeitpunkt. In 51 Pflichtspielen lief er für die Katalanen auf, in 45 davon stand er in der Startelf, 19 Torbeteiligungen gelangen ihm dabei aus dem Mittelfeld heraus: Ein sportliches Missverständnis sieht anders aus, ein Missverständnis bleibt es trotzdem.