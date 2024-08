Das Fußball-Wunderkind mit der 50-Millionen-Klausel

Beim FC Valencia schreibt der erst 16-jährige David Otorbi mit seinem Debüt in La Liga gegen den FC Barcelona Geschichte. Vergleiche mit großen Namen gibt es bereits.

Beim FC Valencia schreibt der erst 16-jährige David Otorbi mit seinem Debüt in La Liga gegen den FC Barcelona Geschichte. Vergleiche mit großen Namen gibt es bereits.

Es schien, als habe sich David Otorbi fast unbemerkt auf den Platz geschlichen. Denn im Anschluss an eine Trinkpause im Spiel zwischen dem FC Valencia und dem FC Barcelona ging die Einwechslung des Youngsters fast etwas unter - trotz ihrer historischen Dimension.

Mit seinen 16 Jahren und 306 Tagen schrieb Otorbi als jüngster Valencia-Spieler in La Liga Klubgeschichte. Er löste damit Diego Ribera (16 Jahre 359 Tage) ab, der den Rekord seit 1994 innehatte.

Das Offensivjuwel zeigte sich hinterher auf Instagram einerseits „sehr begeistert von meinem Debüt in La Liga im Mestalla mit unseren Fans“, andererseits aber auch „traurig über die Niederlage“. Das 1:2 gegen Hansi Flicks Barca konnte auch Otorbi nicht mehr abwenden.

Otorbi nach Rekord-Debüt: „Zeit, zu wachsen“

In seinen 13 Einsatzminuten auf der ganz großen Bühne war bei seinen sechs Ballkontakten das in ihm schlummernde Potenzial allenfalls zu erahnen. Doch der erste Schritt auf der ganz großen Bühne soll nur der Anfang gewesen sein. „Jetzt ist es Zeit, zu wachsen und zu lernen“, schrieb Otorbi noch.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Otorbi feiert Profi-Debüt in der Copa del Rey

Dass nun schon die Stunde des Teenagers Otorbi schlagen könnte, hatte sich bereits Anfang des Jahres angedeutet. Am 7. Januar feierte er mit 16 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen in der dritten Runde der Copa del Rey gegen den FC Cartagena sein Profidebüt und verewigte sich damals bereits als jüngster Spieler überhaupt in der 105-jährigen Klubgeschichte.