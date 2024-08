Vater niedergestochen - Schocknachricht für Fußball-Supertalent Yamal

Lamine Yamals Vater wird laut einer katalanischen Zeitung auf einem Parkplatz niedergestochen. Er sei in einem nicht lebensbedrohlichen, aber „besorgniserregenden“ Zustand, heißt es.

Wie die katalanische Tageszeitung La Vanguardia berichtet, wurde Mounir Nasraoui, der Vater des 17 Jahre alten Barca-Stars, nach einem Streit am Mittwochabend niedergestochen. Sein Zustand sei besorgniserregend, aber nicht lebensbedrohend, heißt es.

Schauplatz des Verbrechens sei ein Parkplatz in der katalanischen Küstenstand Mataró gewesen, in der Nasrauoui lebe. Yamals Vater sei in die Notaufnahme des Krankenhauses ins benachbarte Badalona gebracht worden.