Vor Supercup: Ancelotti bei Real Madrid: "Ich habe ein sehr großes Problem"

Um dieses Problem dürfte ihn so manch ein Trainer beneiden. Anfang Juni gewann Carlo Ancelotti als Trainer von Real Madrid mit den Königlichen die Champions League. In seinem darauffolgenden, wohlverdienten Sommerurlaub trieben den Italiener aber Gedanken um. Luxusgedanken, um genau zu sein. Gedanken, die immer noch nicht abgeschlossen sein dürften.

Doch welche Spieler haben sich in den Gedanken der Trainer-Legende festgesetzt? Zum einen wäre das Superstar-Neuzugang Kylian Mbappé. Jahrelang hatten die Königlichen auf eine Verpflichtung hingearbeitet, nun ist der Franzose endlich da. Nach der EM in Deutschland gewährte der Klub ihm aber einen längeren Urlaub, weshalb er noch nicht ein Testspiel absolvieren konnte.

Überangebot in der Offensive um Mbappé

Die Offensive der Madrilenen hat aber noch weit mehr zu bieten. So ist im Sommer auch die Teenager-Sensation Endrick aus Brasilien neu dazugekommen. Doch damit nicht genug. Da wären auch noch Vinicius Jr., Rodrygo und Arda Güler, die ebenfalls den Anspruch haben, in der Startelf zu stehen. Viele Top-Fußballer, die Einsätze verdient hätten. Doch auch die Königlichen können nur elf Spieler auf das Feld schicken.

Wen also stellt Ancelotti auf? Wer bekommt eine Chance? Wer muss auf die Bank? Und wie kann er die Situation managen, ohne das Gleichgewicht in seinem Team zu stören?

Fragen, die den Italiener offensichtlich umtreiben. Wichtig dabei: in der neuen Saison könnte Real über die verschiedenen Wettbewerbe hinweg bis zu 70 Partien absolvieren. Ancelotti kann sich in diesem Zuge nicht „vorstellen, dass dieselbe Elf 70 Spiele bestreiten wird. Vergangenes Jahr haben diejenigen, die weniger gespielt haben, viel beigetragen.“

Taktgeber im Real-Mittelfeld gesucht

Während die Fans der Königlichen vor dem Supercup vor allem sehnlichst auf das Debüt von Mbappé warten, hat Ancelotti aber noch eine weitere Aufgabe zu lösen. Wenn nicht sogar eine noch größere als das Gedränge in der Offensive.

So geht es um die einfache und doch so komplizierte Frage: wer ersetzt Toni Kroos? Seit 2014 war der Deutsche der Denker und Lenker im Mittelfeld, sorgte für die so wichtige Balance. Doch bekanntlich hat der 34-Jährige seine Karriere beendet, im Zentrum klafft dementsprechend eine große Lücke.